Soleri: “Contento per il gol ma speravo di rimontare. Baldini? Non l’ho ascoltato…”

Le parole di Soleri, MVP di Potenza-Palermo 2-2, in cui l'attaccante ex Roma ha prima dimezzato lo svantaggio e poi ha guadagnato un rigore

"Sono contento per il gol, speravo potesse servire per recuperare totalmente la partita. Peccato per non aver vinto, meritavamo di più per quanto di buono fatto nel secondo tempo. Il mister all'intervallo penso che abbia dato una scossa, io mi stavo scaldando e non ho sentito tutto il discorso. Siamo entrati con un altro spirito nella ripresa. Io cerco di mettere in difficoltà il mister quando entro ma prima viene il bene della squadra".