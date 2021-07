Soleri: “Concorrenza normale, la mia su Mirri. Girone C difficile, daremo tutto”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa dell'attaccante del Palermo, Edoardo Soleri

Sesto giorno di ritiro per il Palermo di mister Giacomo Filippi, sceso in campo questa mattina per effettuare la prima seduta di allenamento della giornata . Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Palermo Edoardo Soleri , si è presentato ai cronisti direttamente dalla sede del ritiro rosanero a San Gregorio Magno.

"Contro molti dei miei compagni attuali avevo giocato contro, conoscevo di vista Somma e Silipo . Il ritiro serve per conoscersi e fare gruppo, cercare di creare la giusta connessione che ci servirà per tutto l'anno. Penso che una squadra come il Palermo che punta sempre al massimo è normale che si trovi concorrenza, credo sia una cosa normale che possa far bene alla squadra. Dai sempre il massimo perchè ognuno di noi abbia gli stessi titoli. Mirri? Una persona davvero squisita, mi ha fatto un'ottima impressione e direi che è un bravo presidente".

"Il girone C è molto difficile con tante squadre importanti - ha ammesso Soleri - non saprei qualche tra tutte potrebbe darci fastidio. Caratteristica migliore? Credo sia il gioco aereo la voglia di giocare per la squadra, devo essere più cattivo sotto porta e di conseguenza più egoista. Penso che sia presto per dare un giudizio perchè abbiamo fatto una sola amichevole, credo che da qui alle fine faremo sempre passi in avanti per arrivare al meglio all'inizio del campionato. Girone B e girone C sono diversi, non sempre partire da favoriti sia una cosa positiva perchè alla fine l'anno scorso non è servito. Quest'anno dobbiamo partire forti senza farci prendere troppo dalla pressione, daremo tutto per dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi".