Soleri: “City Group? Un’opportunità incredibile. Potremmo anche andare a Manchester”

“Noi crediamo molto in quello che ci dice il mister, secondo me attraverso il lavoro e con tutte le cose che proviamo dobbiamo sognare di raggiungere il nostro obiettivo. La Serie A ce la meritiamo noi, così come tutta la città di Palermo. Gol con l’Entella ai playoff? È stato un momento bellissimo, c’era un po’ di sconforto. Lo stadio ci ha creduto e anche noi in campo, in quel gol ho sentito un esplosione di emozioni. I playoff sono stati per tutti uni dei momenti più belli della nostra vita. Palermo è bellissima, c’è tutto dall’arte al mare. I palermitani sono persone accoglienti, sono felice di essere rimasto qua anche per coltivare le amicizie. City Group? Essere stati acquistati da una società del genere è importante, ti permette di avere opportunità incredibili. Una di queste andare a Manchester, non è una cosa di tutti andarsi ad allenare in una realtà di Premier League. Confrontarsi con un’organizzazione di primo livello non è per tutti, dobbiamo ancora abituarci nel vedere cosa significa davvero. C’è dietro un qualcosa di incredibile, siamo felici di questa opportunità. È una delle proprietà più forti d’Europa e siamo orgogliosi di essere parte di questo gruppo”