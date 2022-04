Soleri: “Ci tenevo alla doppia cifra ma vorrei segnare anche da titolare. Brunori…”

Uno strepitoso gol di Soleri ha chiuso la partita di Serie C tra Palermo e Picerno sul 4-0 al Barbera. Queste le sue dichiarazioni

"Il gol? Sono molto felice di aver raggiunto la doppia cifra, era un obiettivo importante per me e per la squadra. Giocare con Brunori è fantastico, gli auguro di essere il capocannoniere, sta facendo una grande stagione, Questo tipo di calcio aiuta noi attaccanti. Mancano ancora tre partite, dobbiamo cercare di vincerle per poi arrivare ai playoff al meglio. Quest'anno lo porterò con me a prescindere, non capita a tutti di giocare a Palermo. È un caso che i miei gol siano arrivati dalla panchina. Io posso giocare in tutte le posizioni, ascolto sempre il mister. Spero che la prossima volta che gioco dall'inizio io possa sfatare questo tabù. Per un giovane in Italia non è facile emergere. Dalla Primavera pensavo fosse più facile passare ai professionisti. All'estero sono stato un po' penalizzato, ma tutta questa esperienza accumulata mi sta rendendo un giocatore migliore. Serie B? Pensiamo partita dopo partita, conosciamo le nostre qualità, dobbiamo migliorare tanto. In casa siamo forti, dobbiamo dimostrare lo stesso in trasferta. In queste partite troveremo la quadra giusta per i playoff, un vero e proprio nuovo torneo in cui ci faremo trovare pronti".