Soleri: “Ci aspettano otto finali. Vido meritava di sbloccarsi, contento per Tutino”

Termina con un rocambolesco 5-2 la sfida tra Palermo e Modena, andata in scena questa sera allo stadio “Renzo Barbera”. I rosanero battono in rimonta i “canarini”, con le reti di Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido. Inutile la doppietta di Strizzolo. Un match analizzato al triplice fischio da Edoardo Soleri che per la prima volta è riuscito a trovare la rete da titolare con la maglia rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni in sala stampa: