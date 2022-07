Soleri: “Brunori? Un top player, felice se dovesse tornare. Tifosi super, ieri…”

Secondo giorno di preparazione estiva per il nuovo Palermo FC targato City Football Group . La squadra agli ordini del tecnico Silvio Baldini , si è radunata nella giornata di domenica presso l'Hotel "Casena dei Colli", quartier generale del club rosanero per tutto il ritiro pre-campionato, che si svolgerà in città fino al 30 luglio. Oggi in conferenza stampa l'attaccante ex Roma e Padova , Edoardo Soleri , tra gli artefici della storica cavalcata nei playoff di Serie C , culminata con la promozione in Serie B del Palermo . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera".

"Il gruppo è rimasto attivo, con Brunori ci sentiamo spesso e anche con Perrotta. Brunori è stato il nostro capocannoniere, ci ha aiutato molto. Per me lui è un grande giocatore, la concorrenza può fare bene. Ma possiamo anche giocare insieme. Se arrivano giocatori come Brunori in questa squadra ben venga, siamo tutti felici se dovesse tornare Matteo in rosanero. Io mi sento più una punta, ma sono sempre pronto a mettermi al servizio della squadra e del mister, come lo scorso campionato dove ho giocato anche da esterno. Io mi adatto in base alle richieste del mister, posso fare tutto ciò che mi chiede. Ci ha fatto piacere ricevere ieri l’affetto della gente. I tifosi ci hanno fatto vedere sin dai playoff cosa vuol dire il Palermo per questa città, non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Sicuramente ieri ci hanno fatto vedere cosa è il Palermo per i palermitani”.