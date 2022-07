Soleri: “Abbiamo creato un gruppo davvero bello. Sul prolungamento del contratto…”

Con i suoi dodici gol, realizzati curiosamente tutti da subentrato, Edoardo Soleri è stato uno dei protagonisti della passata stagione che ha visto il Palermo conquistare la promozione in Serie B tramite i playoff. Battuto il Padova in finale, l'attaccante ex Roma è stato riscattato proprio dai biancoscudati, diventando un calciatore rosanero a titolo definitivo. Soleri è inoltre il primo calciatore a presentarsi in conferenza stampa nella stagione 2022/2023. Di seguito le sue dichiarazioni: