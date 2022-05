Soleri: “A Palermo sono felice. Roma ha vinto la Conference? Qui siamo 5 romanisti”

Con un gol meraviglioso al volo, Edoardo Soleri ha chiuso Feralpisalò-Palermo sullo 0-3. Queste le sue dichiarazioni nel post partita

Il Palermo ipoteca la finale dei playoff con una vittoria netta per 0-3 in casa della Feralpisalò . I ragazzi di Silvio Baldini non hanno comunque intenzione di prendere sottogamba la gara di ritorno al "Barbera" in cui sono previsti oltre trentaduemila tifosi rosanero. Tra i migliori in campo della gara d'andata delle final four dei playoff di Serie C c'è sicuramente anche Edoardo Soleri , autore di una prodezza al volo all'87' che ha chiuso il match ed è valsa anche la dodicesima firma personale in stagione. Queste le dichiarazioni dell'attaccante romano post gara:

"La squadra è felice di questa vittoria, sappiamo però che ci sono altri novanta minuti. Dobbiamo raggiungere la finale conquistandola sul campo. Io sono felice a Palermo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Dobbiamo tutti mettere davanti il Palermo, è questo l'importante. Domani ci alleniamo qui e poi rientriamo per preparare al meglio la partita di domenica. Acciacco fisico? Sto bene per fortuna. Roma? Siamo felici per la Conference, in questa squadra siamo in cinque romanisti. Eravamo felici prima per il Palermo e poi per la Roma. Era importante vincere oggi, siamo già con la testa a domenica. Il Barbera pieno è una grande emozione per tutti. Vai sotto due a zero e continua ad incitarti, emozione indescrivibile! Speriamo domenica di avere tanti tifosi dalla nostra parte, sono la nostra forza. La gente si merita queste soddisfazioni per quanto ci hanno dato in questa stagione e noi speriamo di renderli orgogliosi di noi"