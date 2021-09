Soddimo, alla ricerca di un club: “Aspetto una chance. Palermo? Soluzione intrigante”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante del Frosinone alla ricerca di una nuova squadra

Il calciomercato del Palermo si è chiuso con il colpo sul finale di Marco Perrotta . Il difensore ex Bari si è detto soddisfatto di indossare questa nuova maglia, e ha già potuto dimostrare le sue grandi qualità nello spezzone di match giocato nel derby siciliano tra i rosanero e l' ACR Messina . Il pareggio di sabato ha messo in evidenza qualche problematica che il mister Giacomo Filippi dovrà sistemare per rendere questa squadra definitivamente competitiva e permetterle di lottare fino alla fine per una promozione in Serie B .

La società rosanero presta grande attenzione anche alla lista degli svincolati, dove si possono notare nomi di spessore come Danilo Soddimo, da diverso tempo accostato al Palermo, ma che non è mai riuscito a raggiungere l'accordo per il trasferimento in Sicilia. L'ex attaccante del Frosinone ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni a TMW in cui ha confermato di aspettare una chiamata importante, dicendo che sarebbe onorato di vestire i colori rosanero: "Mi è capitata una situazione del genere per la prima volta. Aspetto la soluzione migliore, quella più giusta. Palermo? È una piazza importante, una di quelle che mi farebbe sentire il fuoco dentro. Vedremo cosa si presenterà in queste settimane".