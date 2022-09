Sindaco Torretta: “Centro sportivo orgoglio per noi. Pronti a dialogo con Palermo”

Il punto del sindaco di Torretta sui lavori del nuovo Centro Sportivo del Palermo

Mediagol ⚽️

Un'esperienza da sogno quella vissuta dalla compagine di Corini nei cinque giorni di ritiro all'Etihad Campus di Manchester.

L'occasione propizia per celebrare l'ingresso del Palermo FC nella galassia City Football Group, la gratificazione professionale di poter lavorare in un centro sportivo avveniristico e tecnologicamente all'avanguardia, dotato di infrastrutture di eccellenza assoluta ed ogni tipo di comfort.

Una volta di più, nel documentare la fullimmersion della squadra rosanero nel quartier generale dell'universo citizens, è emersa l'assoluta centralità della realizzazione di un centro sportivo di proprietà nella parabola evolutiva di un club professionistico solido ed ambizioso, che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama calcistico internazionale. La casa del Palermo FC dovrebbe, com'è noto, sorgere in una vasta area, dalla superfice di circa centomila metri quadri, sita nel vicino comune di Torretta. Tre campi di gioco regolamentari, uno in manto sintetico e due in erba naturale, unitamente ad una serie di infrastrutture, palestra, club house, uffici, foresteria, a disposizione di prima squadra e formazioni del settore giovanile. Un asset fondamentale per generare stabilità, valore e profitto, creando le basi per ottimizzare al meglio il patrimonio tecnico, finanziario ed immobiliare della società di viale del Fante.

I lavori di riqualificazione del primo campo di proprietà e pertinenza dell'amministrazione comunale di Torretta, la cui concessione di gestione ed utilizzo è stata assegnata al Palermo FC con regolare bando, erano partiti salvo poi interrompersi nel febbraio del 2022. Quali le ragioni dello stop e del conseguente rallentamento del progetto? Quando riprenderanno i lavori e potrà essere realisticamente ultimata e consegnata l'opera? Vi sono ancora step da completare o particolari ostacoli relativi all'iter burocratico ed alle autorizzazioni da ottenere dagli enti istituzionali preposti? Domande a cui è necessario trovare sollecite ed esaustive risposte per avere un quadro chiaro su eventuali criticità e reali tempistiche di realizzazione di un'opera dal notevole peso specifico, in chiave presente e futura, per il Palermo targato City Football Group. L'architetto Damiano Scalici, sindaco del Comune di Torretta, ha concesso un'interessante intervista esclusiva sulla questione alla redazione di Mediagol.it.

L'ORGOGLIO DI TORRETTA -"Siamo felici che una società con il blasone e la storia del Palermo FC, abbia scelto questo territorio per costruire la propria casa. Il nostro, per la sua collocazione geografica, per gli aspetti paesaggistici, per la sua storia e per le sue tradizioni gastronomiche rappresenta un territorio dalle enormi potenzialità in termini di sviluppo turistico ed è in questa ottica che va visto il piano di riqualificazione su cui l'attuale Amministrazione lavora quotidianamente, anche sfruttando le risorse offerte dal PNRR. Su questo fronte gli uffici comunali hanno predisposto una serie di progetti rivolti alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-monumentale. L'arrivo di una squadra come il Palermo FC rappresenta una prestigiosa vetrina. Stiamo facendo di tutto per presentarci agli occhi del mondo al meglio, offrendo quanto di più bello presenta il nostro territorio, anche sotto l'aspetto enogastronomico: dalla "Vastedda" alla "Faccia di Vecchia", specialità tipiche conosciute ed apprezzate su scala mondiale, ai formaggi di qualità, come il nostro caciocavallo, vantiamo tanti fiori all'occhiello nell'ambito dei prodotti locali.".

DIALOGO CON IL PALERMO FC -"La realizzazione del centro sportivo costituisce per noi un plus di fondamentale importanza sotto ogni punto di vista. Quel che possiamo fare è accelerare i tempi di tutti gli atti di nostra competenza, ove possibile e nel rigoroso rispetto delle norme. Non ho avuto ancora modo di interloquire con il management della nuova società; in passato con il presidente del club di viale del Fante, Dario Mirri, aveva avuto inizio una interlocuzione poi interrottasi per le note vicende del passaggio di proprietà al City Football Group. È un fatto fisiologico in momenti come questo. Da parte nostra ribadisco la massima disponibilità e auspico che quanto prima avremo modo di riprendere il dialogo interrotto".

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA -"Il primo campo, che sarà realizzato in erba sintetica di ultimissima generazione, è quello di proprietà e pertinenza comunale, affidato attraverso un bando in concessione al Palermo FC che ne prenderà possesso e potrà utilizzarlo dopo l'ultimazione dei lavori ed i collaudi di rito. Ovviamente l'affidamento quinquennale al club, con opzione per ulteriori cinque anni, non prevede l’utilizzo esclusivo. Il Palermo FC, infatti, avrà l'affidamento e l'uso del campo, la gestione, la manutenzione ordinaria, ma secondo la convenzione l’utilizzo del campo dovrà essere concesso ad altre realtà locali. Il club rosanero ha poi presentato un progetto per la realizzazione di un centro sportivo nell'area contigua al campo di proprietà comunale e per il quale è già stato rilasciato permesso a costruire. Modalità e tempi di esecuzione dei lavori, nella fattispecie, dipendono direttamente dal privato. Quando il Palermo FC sarà pronto potrà iniziare i lavori, essendo già stati rilasciati i permessi. Il progetto del centro prevede dei campi di padel e due campi in erba naturale, oltre alla realizzazione di tutte una serie di infrastrutture funzionali all'attività di un club professionistico di livello come il Palermo FC. Un complesso che per qualità e comfort si uniformerà agli standard di eccellenza dei moderni centri sportivi ed all'avanguardia nel panorama calcistico internazionale".