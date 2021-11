Simplicio e la foto con Amauri: “Ingannando la nostalgia con mio fratello”

Il post pubblicato su Instagram dall'ex Palermo Fabio Simplicio in compagnia di Amauri Carvalho de Oliveira

Due ex Palermo e uno scatto come testimonianza di quanto i rapporti costruiti all'interno del rettangolo di gioco diventino legami indissolubili per il resto della vita. Fabio Simplicio e Amauri Carvalho de Oliveira hanno indossato contemporaneamente la casacca rosanero in due stagioni agonistiche (2006-2007 e 2007-2008). Il legame stretto nel capoluogo siciliano dai due continua ad essere molto forte, come testimoniato dal post pubblicato su Instagram dall'ex centrocampista di Palermo, Roma e Parma tra le altre.