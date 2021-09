Silipo: “Felice del gol, ora voglio trovare continuità. Tifosi? Spinta in più”

Le parole del numero 10 rosanero, Andrea Silipo, a margine del successo maturato contro il Campobasso

Il Palermo batte il Campobasso 3-1 e torna alla vittoria . Un successo maturato al termine di una gara ricca di colpi di scena, che ha visto i rosanero andare in doppio vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco con Silipo e Valente. Nella ripresa Rossetti accorcia le distanze, Bontà spara sulla traversa la palla del pareggio fallendo un penalty. Brunori chiude i conti nei minuti finali. Un successo analizzato al triplice fischio dal numero 10 della compagine siciliana Andrea Silipo, intervenuto in mixed zone al termine della gara.

"Sono molto contento perchè finalmente è arrivato il gol. Mi sto allenando bene da inizio stagione e mi sento bene fisicamente, ci vuole del tempo per inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra. Il mister mi ha chiesto di giocare libero di testa e di aiutare la squadra in fase di non possesso. Affetto del pubblico? Felice di aver segnato nei primi minuti, spero di avere più continuità così da poter aiutare di più la squadra. Abbiamo una rosa importante con giocatori forti, sono sicuro che continueremo così alla grande. I tifosi sono quella spinta in più per tutto il gruppo e la squadra, si è dimostrato di essere una squadra forte e abbiamo lottato su ogni pallone. Felice che i tifosi mi vogliano in campo, vincere era la cosa più importante. Dedica? Va alla mia ragazza e alla mia famiglia, l'esultanza particolare con Doda è perchè siamo molto amici".