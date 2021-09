Serie D, Ricciardo raggiunge Martin: l’ex Palermo riparte dal Casale Fbc

Il Casale Fbc mette a segno un nuovo colpo: Giovanni Ricciardo è un nuovo calciatore nerostellato

Il Casale ha annunciato l'ingaggiato dell’attaccante Giovanni Ricciardo per la stagione 2021/22. In passato, l'ex Palermo, ha già vestito la maglia nerostellata nel 2013. La punta nativa di Ficarra, classe 1986, vanta una lunga esperienza in Serie D con le maglie di Cesena, Palermo e Seregno. Di seguito, la nota del club: