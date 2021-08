Serie C, ufficiale: il Palermo nel Girone C, tutte le avversarie

Nella mattinata odierna il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha definito la composizione dei tre raggruppamenti del campionato di Serie C 2021/22

Delineati ufficialmente i gironi di Serie C .

Il campionato di Serie C 2021/2022, al via il prossimo 29 agosto, è pronto a riprendersi la scena. Alle 19.00 di oggi, lunedì 9 agosto, verranno sorteggiati i calendari della prossima stagione. Nel frattempo, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, ha definito la composizione dei tre gironi seguendo l’ordine orizzontale. 59 le squadre attualmente partecipanti, con il 60° posto rimasto ancora vuoto, in attesa di essere occupato da una squadra tra Fano e Pistoiese.