Serie C, Turris-Palermo: l’ultima volta la decise una doppietta di Lucca

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio in casa della Turris, rosanero a caccia del primo successo esterno della stagione

Il Palermo si avvicina alla sfida di campionato in casa della Turris, i rosanero di mister Filippi sono alla ricerca del primo successo in trasferta della stagione. In questa prima parte di stagione, infatti, sono arrivati 3 pareggi e una sconfitta lontano dal "Renzo Barbera". Affrontare in questo momento la compagine campana non sarà di certo una passeggiata, i biancorossi hanno dato prova di essere in un ottimo stato di forma nonostante la sconfitta subita in quel di Bari.