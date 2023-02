Serie C, salta la panchina di Biava: l’AlbinoLeffe esonera l’ex Palermo

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sollevato il tecnico Giuseppe Biava dall'incarico di allenatore della Prima Squadra bluceleste. La Società desidera ringraziare sentitamente mister Biava per la professionalità e la sensibilità riposte in occasione di questa stagione sportiva e in tutto il suo lungo percorso all'interno del club seriano".