Serie C, rinviata la 3ª giornata di ritorno: il calendario aggiornato del Palermo

La Lega Pro ha rinviato anche la terza giornata di ritorno di Serie C: ecco il nuovo calendario del Palermo

Subisce un nuovo slittamento il ritorno in campo della Serie C. Proprio pochi istanti fa, la Lega Pro ha comunicato che anche la terza giornata di ritorno - in programma il week-end del 15 e 16 gennaio 2022 - è stato rinviata a causa del crescente numero di casi Covid-19 registrato nelle ultime settimane. Le squadre, salvo nuovi colpi di scena, torneranno in campo tra il 22 e il 23 gennaio.