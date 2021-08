Serie C, Palermo-Latina: le pagelle dei quotidiani, De Rose e Giron i migliori

Il Palermo ha esordito nel migliore dei modi in campionato superando per 2-0 in casa il Latina di Daniele Di Donato

⚽️

Buona la prima per il Palermo di mister Giacomo Filippi che ha superato per 2-0 al "Renzo Barbera" il Latina dell'ex Daniele Di Donato. Un gol per tempo e i rosanero iniziano con il piede giusto la nuova stagione: un rigore nel primo tempo di Floriano e uno nella ripresa di Soleri fissano il punteggio sul 2-0. Mediagol.it vi propone le pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 7; Peretti 5,5, Lancini 6, Doda 6; Almici 6 (dal 45’ s.t. Marong s.v.), Luperini 6, De Rose 7, Giron 6,5; Dall’Oglio 6,5 (dal 45’ s.t. Odjer s.v.), Floriano 6,5 (dal 10’ s.t. Fella 6); Brunori 7 (dal 22’ s.t. Soleri 6,5). Filippi 6.5

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 7; Peretti 6 Lancini 6 Doda 6; Almici 6 (44' st Marong sv) Luperini 6,5 De Rose 6,5 Giron 6,5; Dall'Oglio 6 (44' st Odjer sv) Floriano 7 (10' st Fella 5,5); Brunori 6,5 (21' st Soleri 6,5). Filippi 6

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Doda 6, Lancini 6, Peretti 6; Almici 6, Luperini 6 De Rose 6.5, Giron 6.5, Floriano 6.5, Dall'Oglio 6; Brunori 6.5. Fella s.v., Soleri 6.5, Marong s.v., Odjer s.v.. Filippi 6