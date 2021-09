Serie C, Palermo-Campobasso: i molisani ventuno anni dopo al “Barbera”

L'ultima trasferta del Campobasso al "Renzo Barbera" di Palermo risale agli anni 2000: ecco tutti i precedenti tra le due squadre

Palermo e Campobasso tornano a sfidarsi in un match ufficiale ventuno anni dopo l'ultima volta. I molisani non hanno mai espugnato lo Stadio Renzo Barbera. L'ultima sfida tra le due compagini - valida per la Coppa Italia Serie C - risale agli anni 2000 e i rosanero ebbero la meglio sui rossoblù grazie al pareggio che valse il passaggio del turno al team siciliano.

Due pareggi in Serie B nel 1982-1983 e nel 1985-1986. Una vittoria per il Palermo nel campionato cadetto nella stagione agonistica 1983-1984 e tre punti per i rosanero in C1 nell'annata 1988-1989. Questo il trend relativo ai match disputati tra le due squadre nel capoluogo siciliano. Il computo complessivo delle sfide tra il Campobasso ed il Palermo è, invece, in parità con due vittorie a testa e quattro pareggi, come riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".