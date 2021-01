Serie C, Palermo: cambiano data e orario della sfida contro il Potenza. I dettagli

Cambio di data ed orario per una partita del Palermo.

La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha reso nota la variazione di data e orario per la gara Potenza-Palermo, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C-Girone C.

La sfida, originariamente in programma domenica 31 gennaio alle ore 15 allo Stadio Comunale Alfredo Viviani, è stata anticipata a sabato 30 gennaio alle ore 12.30. La compagine rosanero, dunque, giocherà ben tre partite di fila ad ora di pranzo. Di seguito, il comunicato diramato dalla Lega Pro.

POTENZA – PALERMO Sabato Ore 12.30

