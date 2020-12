Serie C, Palermo-Bari: cambia l’orario della sfida del “Barbera”. I dettagli

Cambia l’orario della sfida tra Palermo e Bari in programma mercoledì 23 dicembre.

Subirà una variazione di orario il match del “Barbera” tra Palermo e Bari, in programma mercoledì 23 dicembre e valida per la 17^ giornata di Serie C. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Pro, tramite un comunicato diramato proprio pochi istanti fa attraverso i propri canali ufficiali. La sfida si giocherà al “Renzo Barbera” alle ore 15.00, anziché – come inizialmente previsto – alle 18.30.

Di seguito, il comunicato in questione:

“La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PIACENZA Mercoledì Ore 15.00

JUVENTUS U23 – RENATE Mercoledì Ore 15.00

OLBIA – LECCO Mercoledì Ore 12.30

PERGOLETTESE – ALESSANDRIA Mercoledì Ore 15.00

PISTOIESE – NOVARA Mercoledì Ore 15.00

PRO PATRIA – GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 15.00

PRO SESTO – GROSSETO Mercoledì Ore 15.00

PRO VERCELLI – PONTEDERA Mercoledì Ore 15.00

GIRONE B

CARPI – FERALPISALÒ Mercoledì Ore 12.30

IMOLESE – CESENA Mercoledì Ore 12.30

MANTOVA – GUBBIO Mercoledì Ore 15.00

PADOVA – MODENA Mercoledì Ore 17.30

PERUGIA – RAVENNA Mercoledì Ore 17.30

SAMBENEDETTESE – VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 12.30

SUDTIROL – TRIESTINA Mercoledì Ore 12.30

GIRONE C

AVELLINO – VIBONESE Mercoledì Ore 15.00

BISCEGLIE – TERAMO Mercoledì Ore 15.00

CATANIA – CATANZARO Mercoledì Ore 15.00

JUVE STABIA – CASERTANA Mercoledì Ore 20.30

PAGANESE – FOGGIA Mercoledì Ore 17.30

PALERMO – BARI Mercoledì Ore 15.00

TURRIS – CAVESE Mercoledì Ore 20.30

VITERBESE – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 15.00