Serie C, Palazzi può tornare in Lega Pro: l’ex Palermo nel mirino di Modena e Bari

Tornato al Monza dopo l'esperienza in prestito in Serie C con il Palermo, il centrocampista AndreaPalazzi è finito nel mirino di Modena e Bari.

Il classe 1996 è stato protagonista della scorsa annata con la maglia rosanero, collezionando 24 presenze con l acompagine siciliana. Centrocampista abile in fase di impostazione, l'ex tecnico siciliano, Roberto Boscaglia lo ha più volte impiegato nel ruolo di centrale di difesa, proprio per favorire la limpidezza nella costruzione del gioco dal basso, principio caro all'allenatore originario di Gela.

Secondo quanto riportato da TMW, sul calciatore ex Monza c'è l'interesse del Bari, tra le principali concorrenti del Palermo per la vittoria de girone C di Serie C, oltre a quello del Modena. Palazzi è tornato al Monza, società proprietaria del cartellino, ma non rientra nei piani tecnici di Giovanni Stroppa, allenatore della squadra brianzola, come testimoniato anchedal mancato impiego dell'ex Inter nelle principali amichevoli effettuate dal club di Adriano Galliani con la Giana Erminio e nella sfida contro la Juventus, valevole per il Trofeo Berlusconi.