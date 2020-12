Serie C, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-Catania e Vibonese-Palermo, ecco come vederle in tv

Il Palermo torna sui canali di Sky per la sfida di domenica pomeriggio in casa della Vibonese.

I rosanero nello scorso turno hanno affrontano la Casertana vincendo per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Nicola Rauti e Lorenzo Lucca. Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia vogliono continuare a ottenere risultati positivi dimenticando la trasferta di Foggia che è stata davvero negativa.

Nel frattempo i tifosi rosanero che hanno un abbonamento a Sky potranno godersi il match di questa domenica, qualora fossero interessati, sui canali Primafila al costo di 4,99 euro. La gara di Vibo Valentia, in programma alle ore 15,00, sarà come già ribadito in pay-per-view. La partita sarà anche visibile, come di consueto, sulla piattaforma Eleven Sports. Vi proponiamo le 11 gare scelte da Sky per la 16a giornata.

Sabato 19 dicembre

ore 15.00 – Carrarese-Albinoleffe ore 15.00 – Cesena-Sambenedettese ore 15.00 – Triestina-Perugia ore 17.30 – Teramo-Cavese ore 17.30 – Catanzaro-Juve Stabia



Domenica 20 dicembre