Serie C, le designazioni del primo turno di play off: ecco chi arbitrerà Palermo-Teramo

Sono state comunicate dall’AIA le designazioni arbitrali per il primo turno dei playoff di Serie C, che andrà in scena tra sabato 8 e domenica 9 maggio.

Conclusa la regular season in Serie C, i playoff sono pronti a prendersi la scena. Nel girone C, tra le squadre in campo per il primo turno, anche Palermo e Teramo che si affronteranno domenica pomeriggio al “Renzo Barbera”. I rosanero arriveranno alla sfida contro i biancorossi con un vantaggio, che gli permetterà di avere due risultati utili su tre, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Di seguito tutte le designazioni del primo turno dei playoff:

ALBINOLEFFE vs PONTEDERA: Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro-Claudio Barone di Roma 1

IV Ufficiale: Michele Giordano di Novara

AURORA PRO PATRIA vs JUVENTUS U23: Luigi Carella di Bari

Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago-Alex Cavallina di Parma

IV Ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

CATANIA vs FOGGIA: Valerio Maranesi di Ciampino

Assistenti: Riccardo Vitali di Brescia-Massimo Salvalaglio di Legnano

IV Ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

LECCO vs GROSSETO: Eduart Pashuku di Albano Laziale

Assistenti: Luca Valletta di Napoli-Francesco Valente di Roma 2

IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1

CESENA vs MANTOVA: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Assistenti: Salvatore Emilio Buonocore di Marsala-Amir Salama di Ostia Lido

IV Ufficiale: Adalberto Fiero di Pistoia

JUVE STABIA vs CASERTANA: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso-Alberto Zampese di Bassano del Grappa

IV Ufficiale: Luca Angelucci di Foligno

MATELICA vs SAMBENEDETTESE: Daniele De Tommaso di Rimini

Assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere-Francesco Rizzotto di Roma 2

IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

PALERMO vs TERAMO: Nicolo’ Marini di Trieste

Assistenti: Roberto Terenzio di Cosenza-Mattia Politi di Lecce

IV Ufficiale: Enrico Maggio di Lodi

TRIESTINA vs VIRTUSVECOMP VERONA: Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Rosario Caso di Nocera Inferiore-Giuseppe Di Giacinto di Teramo

IV Ufficiale: Claudio Panettella di Gallarate