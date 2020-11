Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Crivello, stop di una giornata per Broh. La nota

Doppia tegola in casa Palermo.

Il difensore rosanero, Roberto Crivello, è stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo. Il giocatore, espulso in occasione del fallo che ha provocato il calcio di rigore a favore dei calabresi, non sarà dunque in campo in occasione delle sfide contro Catania e Juve Stabia. Stop di una giornata anche per Jeremie Broh, che salterà invece solo il derby di lunedì prossimo contro i rossazzurri.