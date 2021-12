Serie C, Latina-Palermo su Sky Sport: tutti i match in diretta della 20a giornata

Il match tra il Palermo di Filippi e il Latina di Di Donato sarà trasmesso in diretta su Sky Sport: ecco tutte le gare in programma valide per la 1a giornata di ritorno del campionato di Serie C

Si rende noto che, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.137/DIV del 10.12.2021, le sottoindicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre:

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021

> GIRONE A

SEREGNO - TRIESTINA Ore 14.30 Eleven OTT | Sky Sport 252 (Satellitare)

JUVENTUS U23 - PERGOLETTESE Ore 14.30 Eleven OTT | Sky Sport 253 (Satellitare) | Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

PADOVA - RENATE Ore 18.00 Eleven OTT | Sky Sport 253 (Satellitare) | Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021

> GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI - REGGIANA Ore 18.00 Eleven OTT | Sky Sport 253 (Satellitare) | Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

MODENA - GROSSETO Ore 18.00 Eleven OTT | Sky Sport 255 (Satellitare) | Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

> GIRONE C

LATINA - PALERMO Ore 18.00 Eleven OTT | Sky Sport 254 (Satellitare) | Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

BARI - POTENZA Ore 21.00 Eleven OTT | Sky Sport 253 (Satellitare) | Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

CATANIA - MONOPOLI Ore 21.00 Eleven OTT | Sky Sport 252 (Satellitare)