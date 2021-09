Serie C: Lancini out per Palermo-Catanzaro. Le decisioni del Giudice Sportivo

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro, in merito alla terza giornata di campionato. Confermata la squalifica per un turno ai danni di Edoardo Lancini che salterà Palermo-Catanzaro, big match del girone C di Serie C

⚽️

La Lega Pro ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare del terzo turno di Serie C disputate a cavallo tra l'11 ed il 13 settembre 2021.

Un turno di squalifica per il difensore del Palermo, Edoardo Lancini per somma di ammonizioni, accumulate nel corso del match esterno contro il Taranto, perso dai rosanero per 3-1. Lo stesso Giudice Sportivo ha anche convalidato le ammonizioni comminate ai danni di Marco Perrotta e Andrea Silipo, alla loro prima sanzione in campionato.