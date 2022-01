Serie C, il Palermo torna nell’album Panini “Calciatori 2021-2022”: le novità

La prima volta della Lega Pro. Con l’Album Panini "Calciatori 2021-2022" c’è la Digital Collection della Serie C

I volti dei calciatori del Palermo tornano sull'album Panini "Calciatori 2021-2022". Dopo l'assenza dalla stagione 2018-2019, l'ultima del Palermo in Serie B e tra i professionisti, prima del fallimento del club. La compagine rosa, oggi allenata da Silvio Baldini sarà nuovamente presente nelle figurine, in una collezione interamente dedicata Serie C .

Lega Pro, Panini e AIC (Associazione Italiana Calciatori) hanno infatti raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine " Calciatori 2021-2022" . L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano. Una delle grandi novità della nuova edizione Panini Calciatori 2021-2022 è la Digital collection della Serie C. Per la prima volta Panini dedica alla Lega Pro uno spazio con le immagini di tutti i calciatori di ogni squadra . Ci saranno le figurine di oltre 1300 giocatori di Serie C.

"Vogliamo sempre più essere una lega in grado di individuare nuovi canali per sognare con il calcio che fa bene al Paese, per schierare in campo valori e innovazione: tratti originali e distintivi che sono ‘l’acceleratore’ per diffondere il prodotto Serie C e raggiungere così milioni di tifosi. In futuro, quando i giovani che stanno facendo bene in Lega Pro, giocheranno in Serie A e vestiranno i colori azzurri, saranno proprio i nostri tifosi che potranno dire 'io di questo calciatore avevo la figurina'", conclude il Presidente Ghirelli.