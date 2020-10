Con un comunicato ufficiale diramato in data odierna, 14 ottobre 2020, la Lega Pro ha reso nota la variazione dell’orario di inizio della sfida valida per la sesta giornata di campionato del girone C di Serie C tra Palermo e Turris. Come da intese intercorse tra i due club interessati il match si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Di seguito il tweet in questione pubblicato dall’account ufficiale del club rosanero.