Serie C, gli arbitri della 13a giornata: Fidelis Andria-Palermo a Caldera di Como

In vista del tredicesimo turno del girone C di Serie C, l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato calcio di Lega Pro. Sarà Mattia Caldera di Como l’arbitro designato per dirigere Fidelis Andria-Palermo, match in programma domenica 7 novembre allo "Stadio degli Ulivi" di Andria, alle ore 14.30.

Di seguito l'ordine per ogni partita con i relativi direttori di gara, assistenti e quarto uomo:

AVELLINO 1912-TARANTO CALCIO 1906 SRL

Davide Di Marco

Ciampino

Cosimo Cataldo

Bergamo

Mattia Bartolomucci

Ciampino

Adolfo Baratta

Rossano

CALCIO FOGGIA 1920-PAGANESE CALCIO 1926 SRL

Emanuele Frascaro

Firenze

Domenico Castro

Livorno

Egidio Marchetti

Trento

Fabio Pirrotta

Barcellona Pozzo di Gotto

CAMPOBASSO 1919-CALCIO CATANIA S.P.A.

Mario Cascone

Nocera Inferiore

Giulio Basile

Chieti

Mirco Carpi Melchiorre

Orvieto

Antonio Liotta

Castellammare di Stabia

CATANZARO 1929-A.C.R. MESSINA

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

Andrea Niedda

Ozieri

Luca Feraboli

Brescia

Gianluca Grasso

Ariano Irpino

FIDELIS ANDRIA 1928-PALERMO

Mattia Caldera

Como

Marco Carrelli

Campobasso

Fabio Catani

Fermo

Sergio Palmieri

Conegliano

JUVE STABIA-BARI

Nicolo' Marini

Trieste

Riccardo Vitali

Brescia

Roberto Terenzio

Cosenza

Aleksandar Djurdjevic

Trieste

MONTEROSI TUSCIA FC SRL-TURRIS

Andrea Calzavara

Varese

Emanuele Spagnolo

Reggio Emilia

Benedetto Torraca

La Spezia

Gianluca Renzi

Pesaro

POTENZA CALCIO S.R.L.-AZ PICERNO

Daniele Perenzoni

Rovereto

Rosario Caso

Nocera Inferiore

Andrea Cravotta

Citta' di Castello

Martina Molinaro

Lamezia Terme

U.S. VIBONESE CALCIO SRL-MONOPOLI 1966 S.R.L.

Gabriele Scatena

Avezzano

Andrea Nasti

Napoli

Marco Croce

Nocera Inferiore

Riccardo Fichera

Milano

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.-LATINA CALCIO 1932

Federico Longo

Paola

Khaled Bahri

Sassari

Alessandro Maninetti

Lovere

Marco Russo

Torre Annunziata