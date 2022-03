Serie C, Giudice Sportivo: multa alla società, Odjer salta Palermo-Taranto

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo, dopo le gare disputate durante la 34esima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022

Diramate quest'oggi le decisioni del Giudice Sportivo Stefano Palazzi, in merito alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie C disputatosi lo scorso weekend. Come riporta la nota diramata dalla Lega Pro, ratificata la squalifica del centrocampista Moses Odjer che salterà la sfida di domani pomeriggio contro il Taranto.

GARA DEL 27 MARZO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 500 PALERMO per non avere garantito la partecipazione alla gara PAGANESE/PALERMO del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU n. 326/A del 30 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione anche dell'art. 13, 2° comma, CGS, considerato, da una parte, che vi erano tifosi al seguito della Società ospitata e, dall'altra, che non si sono verificate situazioni di contatto fra tifosi e calciatori o altri tesserati del PALERMO (r.c.c. e supplemento r.c.c.)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

NEGRO FRANCESCO (CAMPOBASSO) per avere, al 25°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

NARDINI MAURO (PALERMO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ODJER MOSES (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRETELLA CARMINE (PAGANESE)

FERRANI MANUEL (PICERNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)

MIGNANELLI DANIELE (AVELLINO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PLESCIA VINCENZO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOMMASINI CHRISTIAN (PAGANESE)