Serie C, Giudice Sportivo: Marconi salta il big match del “Barbera” Palermo-Monopoli

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C, dopo le gare disputate durante la sedicesima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022

Diramate quest'oggi le decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla sedicesima giornata del campionato di Serie C disputatosi lo scorso weekend. Come riporta la nota diramata dalla Lega Pro, ratificata la squalifica centrale di difesa del Palermo FC,Ivan Marconi: