Serie C, Giudice Sportivo: Doda salta Fidelis-Palermo, De Rose in diffida

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C, dopo le gare disputate durante la dodicesima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022

Mediagol (sc) ⚽️

Diramate quest'oggi le decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla dodicesima giornata del campionato di Serie C disputatosi lo scorso weekend. Come riporta la nota diramata dalla Lega Pro, ratificata la squalifica al laterale destro del Palermo FC,Massimiliano Doda:

"SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E AMMENDA € 500 DODA MASIMILIANO (PALERMO) per essersi trattenuto all’imboccatura del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti.

Entra in diffida il centrocampista e capitano rosanero, Francesco De Rose, alla sua quarta ammonizione in campionato.

LA NOTA DELLA LEGA PRO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PISANO EROS (FERALPISALÒ) per avere tenuto, al 46° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto intenzionalmente un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMADIO STEFANO (LATINA) per avere tenuto, al 40°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto tentava volontariamente di colpire un avversario con il gomito destro, non riuscendoci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la intrinseca pericolosità del gesto posto in essere. 9

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000,00 MINESSO MATTIA (MODENA) per avere tenuto, al 16°minuto del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, durante una marcatura dove contendeva lo spazio con l'avversario ruotando il busto allungava la mano colpendo con una manata al volto l'avversario senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e il comportamento del calciatore successivo al provvedimento di espulsione e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO AGOSTINO (AVELLINO) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E AMMENDA € 500 DODA MASIMILIANO (PALERMO) per essersi trattenuto all’imboccatura del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)

MARTINELLI LUCA (CATANZARO)

CAPONI ANDREA (PONTEDERA)

D’ALENA ANTONIO (IMOLESE)

BARBERINI CHRISTIAN (LATINA)

SARZI PUTTINI DANIELE (ACR MESSINA)

ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)

CRIMI MARCO (TRIESTINA)