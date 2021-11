Serie C, Giudice Sportivo: De Rose salta Palermo-Potenza, Lancini in diffida

Le decisioni del giudice sportivo al termine del tredicesimo turno di Serie C con Francesco De Rose che salterà la sfida contro il Potenza

Diramate quest'oggi le decisioni del Giudice Sportivo , in merito alla dodicesima giornata del campionato di Serie C disputatosi lo scorso weekend. Come riporta la nota diramata dalla Lega Pro , ratificata la squalifica al centrocampista del Palermo FC, Francesco De Rose :

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE a Francesco De Rose per recidività di ammonizione