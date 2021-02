Sarà Adalberto Fiero di Pistoia l’arbitro di Viterbese-Palermo.

Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto ufficiale, Simone Galipo’ di Firenze. La gara, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma sabato 27 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio “Enrico Rocchi”.