Sarà Paride Tremolada di Monza l’arbitro di Palermo-Ternana.

La gara, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma mercoledì 3 febbraio alle ore 15 allo Stadio “Renzo Barbera”. Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Zampese di Bassano del Grappa e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale, Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.