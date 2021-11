Serie C-Girone C, Palermo: rosanero in diretta su Sky contro il Monopoli

Buone notizie per i tifosi del Palermo FC. La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, nel match contro il Monopoli valido per la 17ª giornata del girone C di Serie C

Mediagol (dr) ⚽️

Le partite del campionato di Serie C 2021-2022 saranno trasmesse anche dal network satellitare Sky.

Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del Campionato di Serie C per la stagione 2021/2022.

Il match Palermo-Monopoli, in programma domenica 5 dicembre alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera", sarà visibile sul bouquet del noto network satellitare sul canale Sky Sport 252 satellitare.

Per quanto riguarda il girone C di Serie C si comincia sempre domenica 5 dicembre, sul canale Sky Sport 255 (Satellitare) e Sky Sport 486 (Digitale Terrestre), dove saranno Catanzaro e Foggia a scendere in campo alle 12.00. Seguirà alle 14.30 un'altra partita dello stesso raggruppamento: Latina-Catania (visibile su Sky Sport 256 Satellitare). Alle 17.30 sarà il Taranto a sfidare in casa l'ACRMessina (Sky Sport 252 satellitare).