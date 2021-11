SERIE C-GIRONE C, PALERMO-POTENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Potenza è in programma domenica 14 novembre allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro il Potenza . Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo vittoria ottenuta contro la Fidelis Andria . Una prova intensa e convincente; un Palermo solido ed autorevole che grazie ai tre punti conquistati in trasferta accorcia il distacco dalla capolista Bari .

Al cospetto della squadra di Bruno Trocini, reduce dal successo contro il Picerno, Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Andrea Accardi e Masimiliano Doda, convocato dal commissario tecnico dell'Albania Under 21. Il difensore palermitano, che nei giorni scorsi è volato nuovamente in Spagna (a Siviglia) per sottoporsi a cure specifiche per la fibrosi al polpaccio - invece - non è ancora pronto a tornare in gruppo. Ma vede avvicinarsi la data del suo rientro. Salterà il match contro il Potenza anche il capitano Francesco De Rose, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "recidività di ammonizione".