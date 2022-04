Serie C-Girone C, Palermo-Picerno: il dato relativo agli spettatori

Ecco il dato relativo agli spettatori presenti al "Barbera" nella gara tra Palermo e Picerno per la 35^a giornata di Serie C 2022

Il primo tempo tra Palermo e Picerno è stato molto acceso. I rosanero sono passati in vantaggio grazie a Brunori che con una zampata ha purgato l'estremo difensore avversario dopo l'assist del terzino francese Giron .

Intanto, è arrivato il dato concernente gli spettatori che stanno assistendo al "Renzo Barbera" alla sfida valevole per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C: 5.271 titoli emessi tra abbonamenti e biglietti.