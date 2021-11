SERIE C-GIRONE C, PALERMO-PAGANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Paganese è in programma sabato 20 novembre alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca il terzo successo di fila nel match in programma sabato pomeriggio contro la Paganese. Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria ottenuta contro il Potenza. Una prova di carattere; un Palermo coeso, generoso e cinico che vuol continuare a far sentire forte il fiato sul collo alla capolista Bari.