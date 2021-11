Serie C-Girone C, Palermo-Paganese: il dato relativo agli spettatori

Il Palermo ha chiuso il primo tempo sull'1-0 la sfida casalinga contro la Paganese, attualmente in corso al "Renzo Barbera"

È iniziato da pochi istanti il secondo tempo della partita tra Palermo e Paganese, in scena allo Stadio “Renzo Barbera”. Un Palermo intenso e convincente ha creato nei primi quarantacinque minuti tre nitide occasioni da rete, sbloccando il match con Giuseppe Fella al minuto 38: l'ex Avellino è al quarto gol in campionato. Intanto, sono arrivati i dati concernenti gli spettatori che stanno assistendo alla sfida valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C: 6.673 titoli emessi tra abbonamenti e biglietti.