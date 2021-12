SERIE C-GIRONE C, PALERMO-MONOPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica 5 dicembre contro il Monopoli. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno a giocare fra le mura amiche dopo la sconfitta ottenuta in trasferta sul campo del Picerno, con i rosanero che hanno steccato un vero e proprio esame di maturità. Il Palermo è, dunque, scivolato al terzo posto in classifica, perdendo momentaneamente contatto con la capolista Bari, che vanta sette lunghezze di margine sulla compagine siciliana.