Serie C-Girone C, Palermo-Monopoli: il dato relativo agli spettatori

Il Palermo di Giacomo Filippi sta sfidando il Monopoli di Alberto Colombo nel match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Ecco il dato relativo agli spettatori presenti presso lo Stadio "Renzo Barbera"

Mediagol (nic) ⚽️

E' in corso il primo tempo del match in cui si stanno affrontando il Palermo di Giacomo Filippi e il Monopoli di Alberto Colombo. Dopo i primi 35' minuti il parziale tra le due squadre è di uno a uno. Francesco Grandolfo ha risposto all'ex Carrarese Nicola Valente nel giro di pochi istanti. Nel frattempo, è arrivato il dato concernente gli spettatori che stanno assistendo dal vivo alla sfida iniziata alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera: 6.407 titoli emessi tra abbonamenti e biglietti.