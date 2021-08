Serie C-Girone C, Palermo-Latina: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra il Palermo e il Latina è in programma alle ore 20.30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Tutto pronto per Palermo-Latina. Alle ore 20.30, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Daniele Di Donato. La gara, valevole per la prima giornata del nuovo campionato di Serie C, sarà aperta al pubblico, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti. Per acquistare i biglietti è possibile recarsi al bar del "Renzo Barbera" fino alle ore 15:00 di oggi, mentre restano aperti i punti vendita dislocati nel territorio e la vendita on-line.