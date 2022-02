Serie C-Girone C, Palermo-Juve Stabia: il dato relativo agli spettatori

Ecco il dato relativo agli spettatori presenti al "Barbera" nella gara tra Palermo e Juve Stabia per la 26^a giornata di Serie C 2022

Il primo tempo tra Palermo e Juve Stabi a è stato sicuramente molto acceso. I rosanero sono passati in vantaggio grazie a Brunori che dalla sinistra si è accentrato e con un tiro deviato ha realizzato la propria undicesima rete stagionale al 7'. Il raddoppio dei ragazzi di Baldini è arrivato con una perla su punizione da distanza quasi proibitiva di Giron al 25', anche stavolta conclusione sporcata dalla retroguardia stabiese. Proprio il terzino francese ha rimediato il secondo cartellino giallo al 35', costringendo Baldini a rivedere gli schemi.

Intanto, sono arrivati i dati concernenti gli spettatori che stanno assistendo alla sfida valevole per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C: 4628 titoli emessi tra abbonamenti e biglietti.