Serie C-Girone C, Palermo-Fidelis Andria: cambia ancora l’orario del match

La Lega Pro ha annunciato un nuovo cambio di orario per la sfida della trentaduesima giornata di campionato tra Palermo e Fidelis Andria

Varia ancora l'orario della sfida tra Palermo e FidelisAndria. La gara in programma per il 16 marzo prossimo al 'Renzo Barbera' - dopo il cambio d'orario comunicato dalla Lega pochi giorni fa - ha subito un ulteriore spostamento, con il calcio d'inizio posticipato dalle 14:30 alle 15:00. A confermarlo anche il comunicato diramato dai canali ufficiali della Fidelis Andria: Grazie anche all’impegno della società con l’ok della Lega Pro e del Palermo, la Fidelis Andria è riuscita ad ottenere lo spostamento del fischio d’inizio della gara di mercoledì prossimo, 16 marzo al “Renzo Barbera”. L’orario è stato spostato alle ore 15.00 anziché le 14.30 come inizialmente previsto. La società Fidelis Andria sta collaborando con il Palermo Calcio e la Questura di Palermo per far sì che i nostri tifosi giungano allo stadio in orario per la gara.