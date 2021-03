Serie C-Girone C, Palermo: cambia di nuovo l’orario del match contro la Paganese. I dettagli

Nuovo cambio di orario per quanto riguarda la partita Paganese–Palermo, valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C.

Il match, originariamente in programma domenica 14 marzo alle ore 12.30 allo Stadio Comunale “Marcello Torre”, era stato anticipato a sabato 13 marzo alle ore 20.30. Oggi, però, la Lega Pro – anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate – ha disposto la seguente variazione:

SABATO 13 MARZO 2021

GIRONE C

PAGANESE – PALERMO SABATO ORE 20.00