Serie C-Girone C, Palermo-ACR Messina: il dato relativo agli spettatori

Ecco il dato relativo agli spettatori presenti al "Renzo Barbera" nel derby tra Palermo e Messina per la ventunesima giornata di Serie C 2022

È iniziato da venti minuti il secondo tempo della partita tra Palermo e ACR Messina, in scena allo Stadio “Renzo Barbera”. Un Palermo intenso e convincente ha creato nei primi quarantacinque minuti tre nitide occasioni da rete, sbloccando il match con Matteo Brunori su assist di Nicola Valente al 13'. Lo stesso esterno ex Carrarese ha trovato il gol del raddoppio con una conclusione da fuori area servita da Roberto Floriano al 41'. I peloritani hanno dimezzato le distanze al 51' con il guizzo di Goncalves su assist del subentrato Piovaccari. Il gol del pareggio è arrivato con Marginean al 61'. Intanto, sono arrivati i dati concernenti gli spettatori che stanno assistendo alla sfida valevole per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C: 5068 titoli emessi tra abbonamenti e biglietti.