Sarà Claudio Panettella di Gallarate l’arbitro di Paganese-Palermo.

Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Claudio Gualtieri di Asti; quarto uomo ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. La gara, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma sabato 13 marzo 2021 alle ore 20.30 allo Stadio Comunale “Marcello Torre”.