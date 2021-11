Serie C-Girone C, le designazioni del 16o turno: ecco chi arbitrerà Picerno-Palermo

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 16^ giornata di campionato del Girone C di Serie C

Mediagol (gm) ⚽️

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 16^ giornata del Girone C di Serie C. Di seguito, le scelte relative a direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di ogni match:

A.C.R. MESSINA-FIDELIS ANDRIA 1928

Marco Monaldi

Macerata

Luca Testi

Livorno

Costin Del Santo Spataru

Siena

Roberto Lovison

Padova

AZ PICERNO-PALERMO

Paolo Bitonti

Bologna

Emanuele Bocca

Caserta

Stefano Montagnani

Bolzano

Mattia Pascarella

Nocera Inferiore

BARI-LATINA CALCIO 1932

Adalberto Fiero

Pistoia

Pietro Pascali

Bologna

Davide Stringini

Avezzano

Gianluca Grasso

Ariano Irpino

CALCIO CATANIA S.P.A.-POTENZA CALCIO S.R.L.

Marco Ricci

Firenze

Stefano Lenza

Firenze

Giacomo Pompei Poentini

Pesaro

Domenico Leone

Barletta

CALCIO FOGGIA 1920-U.S. VIBONESE CALCIO SRL

Daniele Perenzoni

Rovereto

Thomas Miniutti

Maniago

Rosario Caso

Nocera Inferiore

Andrea Calzavara

Varese

CAMPOBASSO 1919-VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Emanuele Frascaro

Firenze

Lorenzo Giuggioli

Grosseto

Marco Croce

Nocera Inferiore

Giuseppe Mucera

Palermo

JUVE STABIA-TARANTO CALCIO 1906 SRL

Davide Moriconi

Roma 2

Pietro Lattanzi

Milano

Nicola Tinello

Rovigo

Valerio Crezzini

Siena

MONOPOLI 1966 S.R.L.-PAGANESE CALCIO 1926 SRL

Fabio Pirrotta

Barcellona Pozzo di Gotto

Lorenzo D'Ilario

Tivoli

Davide Conti

Seregno

Ciro Aldi

Lanciano

MONTEROSI TUSCIA FC SRL-CATANZARO 1929

Giuseppe Collu

Cagliari

Federico Votta

Moliterno

Giuseppe Trischitta

Messina

Dario Madonia

Palermo

TURRIS-AVELLINO 1912

Luigi Carella

Bari

Roberto Fraggetta

Catania

Francesco Cortese

Palermo

Sajmir Kumara

Verona